ایران با پرتاب سه ماهواره جایگاه فضایی خود را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر خاکعلی به یاد شخصیتهای برجسته تاریخ معاصر ایران پرداخت و اظهار داشت: «شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و علامه آیتالله مصباح یزدی، نه تنها در ایران و جهان اسلام، بلکه در سطح بشریت تأثیرات عمیق و ماندگاری بر جای گذاشتند.
حجتالاسلام فاطمیان با اشاره به ویژگی مشترک این دو شخصیت، افزود: زمانشناسی از خصوصیات بارز آنان بود. مقام معظم رهبری آیتالله مصباح را فقیه، متکلم، فیلسوف، مفسر و زمانشناس بصیر معرفی کردهاند؛ همان ویژگی در شخصیت سردار سلیمانی نیز به وضوح دیده میشد و در تمامی مراحل زندگی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جلوهگر بود.
امام جمعه خاکعلی همچنین به موفقیتهای ایران در حوزه فناوری فضایی اشاره کرد و گفت: پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با نامهای پایا، ظفر و کوثر، نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
وی درباره هر کدام از ماهوارهها توضیح داد: «ماهواره پایا، ماهوارهای سنجشی با کاربردهای مدیریتی منابع و پایش محیطی است. ماهواره ظفر، نسخه ارتقا یافته ماهوارههای دانشگاهی با اهداف آموزشی و پژوهشی است و ماهواره کوثر، ماهواره پیشرفتهای با تمرکز بر جمعآوری دادههای کاربردی در حوزههای مختلف میباشد.
حجتالاسلام فاطمیان تصریح کرد: همه این اقدامات پیام روشنی از تثبیت جایگاه ایران در باشگاه فناوری فضایی جهان است و جمهوری اسلامی ایران را جزو ده کشور برتر فناوری موشکی و فضایی جهان قرار داده است.
