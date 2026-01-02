امام جمعه زرین دشت: شیعه واقعی در عمل، ناصر امام و ولیّ خود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا دروندپور در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، گفت: باید خداوند متعال را شاکر باشیم که محبت امیرالمؤمنین را در دل و جان ما قرار داد و ما را از شیعیان آن حضرت محسوب کرد.
وی با طرح این پرسش که «شیعه به چه معناست؟» افزود: شیعه کسی است که علی (ع) را مشایعت کند؛ یعنی صرف ادعا و سخن گفتن کافی نیست. قرآن کریم نیز میفرماید: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی حَرْفٍ»؛ برخی تنها به زبان مدعی ایمان هستند. شیعه واقعی کسی است که تابع امام خود باشد و در میدان عمل، امامش را یاری کند.
امامجمعه زریندشت با اشاره به یاران امام حسین (ع) تصریح کرد: نمونه کامل شیعه حقیقی را در یاران سیدالشهدا میبینیم؛ آنان که جان و دل خود را فدای امامشان کردند. امروز نیز ما از خداوند میخواهیم که توفیق نصرت و یاری امام زمان (عج) را به ما عطا کند و دغدغه دفاع از امام و ولی جامعه را در جان ما زنده نگه دارد.
حجت الاسلام دروندپور با نقل سخنی از حضرت امام خمینی (ره) گفت: امام راحل با صراحت فرمودند ملت ایران در عصر حاضر از ملت حجاز در زمان پیامبر (ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین (ع) برترند؛ و این ادعا ریشه در عملکرد مردم ایران در دفاع از انقلاب اسلامی، نظام و آرمانها دارد.
وی ادامه داد: از آغاز انقلاب و دوران دفاع مقدس تا امروز، مردم ایران همواره پای دفاع از اسلام و ولایت ایستادهاند. جوانان بسیاری با فداکاری و ایثار، جان خود را در این مسیر تقدیم کردند اما از امام و رهبری دست برنداشتند. نمونههایی چون شهدای دفاع مقدس، شهدای فتنهها و شهدای مقاومت، مصادیق روشن ولایتپذیری هستند.
امامجمعه زریندشت با اشاره به شخصیت و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: این شهید بزرگوار ذوب در ولایت بود و صراحتاً اعلام میکرد که ملاک او تنها خدمت به اسلام و انقلاب است و رهبری معظم انقلاب را سرآمد علمای شیعه و اسلام میدانست.
حجت الاسلام دروندپور گفت: این شهدا باور داشتند که امروز تبعیت از رهبری، همان تبعیت از امام زمان (عج) است؛ اما در مقابل، دشمنان و «ابوجهلهای زمان» تلاش میکنند مردم را از امام و ولی جامعه جدا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت زینب (س)، به خطبه تاریخی آن حضرت در بازار کوفه پرداخت و گفت: این خطبه، یک آسیبشناسی عمیق از جامعه اسلامی است؛ جامعهای که ظاهری ایمانی و زبان پر از ادعا دارد، اما در بزنگاهها فاقد بصیرت و استقامت است.
امامجمعه زریندشت تأکید کرد: پیام خطبه حضرت زینب (س) برای امروز ما روشن است؛ ادعای انقلابیگری بدون بصیرت، شناخت حق و باطل و ایستادگی در برابر فشارها، جامعه را دچار انحراف میکند.
