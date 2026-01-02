  1. استانها
کریم‌پور: آمریکا هیچ‌گاه دلسوز مطالبات واقعی ملت ایران نبوده است

اصفهان - یک کارشناس سیاسی ضمن اشاره به مداخله آمریکا در امور داخلی ایران پس از اعتراضات صنفی مردم گفت: آمریکا هیچ‌گاه دلسوز مطالبات واقعی ملت ایران نبوده است.

محمد کریم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره اعتراضات صنفی در ایران و تهدید به مداخله، این موضع‌گیری را نمونه‌ای روشن از «دخالت آشکار و تکراری واشنگتن در امور داخلی ایران» توصیف کرد و اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که آمریکا هیچ‌گاه دلسوز مطالبات واقعی ملت ایران نبوده است.

وی با اشاره به ماهیت اعتراضات صنفی ابراز کرد: اعتراضات کارگری و صنفی در هر کشوری امری طبیعی و برخاسته از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم است، اما آمریکا همواره تلاش می‌کند این مطالبات را مصادره به مطلوب کرده و آن‌ها را به ابزاری برای فشار سیاسی و بی‌ثبات‌سازی تبدیل کند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: دونالد ترامپ و جریان حاکم بر سیاست خارجی آمریکا، در حالی از حقوق مردم ایران سخن می‌گویند که خود، طراح و مجری سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران بوده‌اند؛ تحریم‌هایی که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار داده و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تهدید به مداخله در امور داخلی ایران، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر سردرگمی آمریکا در مواجهه با تحولات داخلی ایران است. او افزود: آمریکا به خوبی می‌داند که جامعه ایران دارای ظرفیت‌های درونی برای اصلاح، نقد و مطالبه‌گری است و نیازی به قیم خارجی ندارد.

کریم‌پور با اشاره به سابقه دخالت‌های آمریکا در منطقه تصریح کرد: از عراق و افغانستان گرفته تا لیبی، هر جا آمریکا با ادعای حمایت از مردم وارد شده، نتیجه‌ای جز ناامنی، ویرانی و عقب‌ماندگی به بار نیاورده است؛ بنابراین ملت ایران نسبت به این شعارهای به ظاهر حمایتی، هوشیار و بدبین است.

وی ادامه داد: اعتراض صنفی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که در چارچوب قانون و با گفت‌وگوی مستقیم میان مردم و مسئولان دنبال شود، نه با دخالت بازیگران خارجی که منافع خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: مسئولان داخلی نیز باید بدانند که بهترین پاسخ به فضاسازی‌های خارجی، رسیدگی صادقانه و مؤثر به مطالبات صنفی مردم است. هر اندازه شکاف میان مردم و مسئولان کاهش یابد، زمینه سوءاستفاده دشمنان نیز محدودتر خواهد شد.

وی تأکید کرد: تهدیدهای ترامپ نه تازه است و نه اثرگذار؛ آنچه آینده ایران را رقم می‌زند، آگاهی مردم، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تقویت اعتماد عمومی است، نه مداخلات شکست‌خورده قدرت‌هایی که کارنامه‌شان در منطقه پیش روی همگان قرار دارد.

