رکنی حسینی: اعتکاف میدان تربیت معنوی و جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر جمعه در نشست ویژه برنامهریزی مراسم اعتکاف، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب، میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام و گرامیداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اعتکاف را فرصتی بزرگ و اثرگذار در عرصه تربیت معنوی دانست و بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای بهرهمندی هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان از این فضای نورانی تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش استقبال از مراسم اعتکاف در سال جاری گفت: رشد چشمگیر حضور جوانان و نوجوانان در این آئین معنوی، نشاندهنده عطش نسل جدید به معنویت، خودسازی و ارتباط عمیقتر با خداوند متعال است.
امام جمعه گناوه با تأکید بر لزوم حفظ حرمت و شأن فضای معنوی اعتکاف تصریح کرد: مساجد دارای قوانین و ضوابط مشخصی هستند و رعایت دقیق این مقررات از سوی همه معتکفان و عوامل اجرایی، برای پیشگیری از بروز مشکلات و حفظ آرامش مراسم ضروری است.
وی در ادامه با قدردانی از تلاش مبلغین، مبلغان، روحانیون و دستاندرکاران برگزاری اعتکاف افزود: برنامههای متنوع، ارزشمند و اثرگذار دینی و معرفتی برای ایام اعتکاف تدارک دیده شده است که باید متناسب با نیاز مخاطبان، هدفمند و با زمانبندی مناسب اجرا شود. بیان احکام اعتکاف، ارائه مشاورههای اخلاقی و خانوادگی، برنامههای بصیرتی و برگزاری مراسم ویژه میلاد امیرالمؤمنین (ع) باید در اولویت برنامهها قرار گیرد.
حجتالاسلام رکنی حسینی همچنین نسبت به موضوع تغذیه و سلامت معتکفان تاکید و خاطرنشان کرد: رعایت دقیق اصول بهداشتی در تهیه و توزیع غذا امری ضروری است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای برگزاری اعتکاف نسبت به سال گذشته اظهار کرد: هرچند خیرین همواره پای کار هستند، اما برای تأمین هزینهها، بهویژه در بخش نوجوانان، همچنان به مشارکت و کمکهای مردمی نیازمندیم.
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت حقالناس، نظم و حفظ آرامش شبانه تأکید کرد و افزود: برای ایجاد نظم مطلوب، تقسیم معتکفان به گروههای کوچک و تعیین سرگروه برای هر گروه ضروری است.
وی تأمین امنیت را از دغدغههای جدی خانوادهها دانست و گفت: با همکاری بسیج و نیروی انتظامی، امنیت مساجد محل برگزاری اعتکاف بهطور کامل تأمین خواهد شد تا والدین با اطمینان خاطر فرزندان خود را در این مراسم معنوی شرکت دهند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه اعتکاف یک میدان مهم جهاد تبیین است، تصریح کرد: برنامهها باید به گونهای طراحی شود که نوجوانان و جوانان با معرفت عمیقتر، انگیزه معنوی و روحیه انقلابی از این ایام پربرکت بازگردند.
در این نشست، مسئولان اجرایی نیز گزارشی از روند ثبتنام معتکفان، برنامههای مساجد، وضعیت تغذیه و بهداشت، تقسیمبندی گروهی معتکفان و نحوه نظارت بر اجرای برنامهها ارائه کردند.
