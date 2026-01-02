  1. جامعه
رئیس پلیس راه راهور با بیان اینکه، تردد در محورهای کوهستانی صرفا با زنجیر چرخ امکان پذیر است، گفت: در برخی از محورها به دلیل وقوع کولاک کندی عبورومرور را شاهدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور با اشاره به وضعیت جاده ها، اظهار داشت: روزگذشته شاهد بارش باران و برف در اکثر محورهای مواصلاتی کشور بودیم.

وی ادامه داد: دراستانهای اذربایجانی شرقی، غربی ، اردبیل، کردستان و مازندران شاهد بارش باران و برف بودیم.

کرمی اسد با بیان اینکه، تردد در محورهای کوهستانی صرفا با زنجیر چرخ امکان پذیر است، گفت: در برخی از محورها به دلیل وقوع کولاک کندی عبورومرور را شاهدیم.

رئیس پلیس راه راهور افزود: خواهشمندیم در این مسیرها با همکارانم حداکثر همکاری را داشته باشید و در صورت ضرورت تا۴۸ ساعت اینده به دلیل افزایش بارش های برف و باران از تردد های غیر ضروری خودداری کنید.

