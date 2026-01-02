به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور با اشاره به وضعیت جاده ها، اظهار داشت: روزگذشته شاهد بارش باران و برف در اکثر محورهای مواصلاتی کشور بودیم.

وی ادامه داد: دراستانهای اذربایجانی شرقی، غربی ، اردبیل، کردستان و مازندران شاهد بارش باران و برف بودیم.

کرمی اسد با بیان اینکه، تردد در محورهای کوهستانی صرفا با زنجیر چرخ امکان پذیر است، گفت: در برخی از محورها به دلیل وقوع کولاک کندی عبورومرور را شاهدیم.

رئیس پلیس راه راهور افزود: خواهشمندیم در این مسیرها با همکارانم حداکثر همکاری را داشته باشید و در صورت ضرورت تا۴۸ ساعت اینده به دلیل افزایش بارش های برف و باران از تردد های غیر ضروری خودداری کنید.