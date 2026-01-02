به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه از دستگیری ادمینهای دو گروه تلگرامی خبر داد که در جریان ناآرامیهای اخیر، اقدام به هماهنگی و سازماندهی آشوبها در شهرهای اراک و ساوه میکردند.
بنابر اعلام منابع آگاه، این افراد با فعالیت هدفمند در فضای مجازی، نقش مؤثری در هدایت و تحریک برخی تحرکات غیرقانونی داشته و از طریق بستر شبکههای اجتماعی به انتشار فراخوانها و هماهنگی اقدامات میدانی مبادرت میکردند، اقدامات اطلاعاتی و فنی منجر به شناسایی و دستگیری این افراد در عملیاتهای جداگانه شده است.
پرونده متهمان پس از تکمیل مراحل اولیه تحقیق، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ذیصلاح ارجاع شده و بررسی ابعاد دیگر این شبکه ارتباطی همچنان ادامه دارد.
مسئولان ذیربط با تأکید بر رصد مستمر تحرکات سازمانیافته در فضای مجازی اعلام کردند با هرگونه اقدام در راستای برهم زدن امنیت و آرامش عمومی، مطابق قانون برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
نظر شما