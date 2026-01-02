رحیمی: ۱۰۷ مسجد در سطح استان ایلام میزبان برگزاری سنت اعتکاف هستند

حجتالاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال از شب سیزدهم رجب آغاز و تا عصر پانزدهم این ماه مبارک ادامه خواهد داشت.
وی اعلام کرد: امسال ۱۰۷ مسجد در سطح استان ایلام میزبان برگزاری سنت حسنه اعتکاف هستند. بر اساس آمارهای ثبتشده تاکنون حدود هفت هزار و ۱۹۰ نفر برای حضور در این مراسم معنوی نامنویسی کردهاند که این رقم نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
وی افزود: بیشترین تعداد معتکفین را دانشآموزان، اعم از خواهران و برادران، تشکیل میدهند که نشاندهنده گرایش نسل جوان به آموزههای مکتب نورانی شیعه و دین مبین اسلام است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام این حضور پرشور را نویدبخش شکلگیری نسلی متدین و پایبند به ارزشهای دینی در جامعه دانست.
این مراسم معنوی در ایام البیض ماه رجب، فرصتی برای خودسازی، انس با قرآن و دعا و تقویت پیوندهای اجتماعی و دینی در میان اقشار مختلف مردم استان ایلام فراهم کرده است.
