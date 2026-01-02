امام جمعه موقت ایرانشهر: دشمن شناسی مهمترین وظیفه مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی افضلی تبار در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: دشمن همواره تلاش میکند از مطالبات بهحق مردم به نفع اهداف خود سوءاستفاده کند و مؤمنان باید با بصیرت و دشمنشناسی، در این مسیر هوشیار باشند.
امام جمعه موقت ایرانشهر بیان کرد: قرآن کریم مؤمنان را به مراقبت از اعمال، گفتار و رفتار خود فرا میخواند و تأکید میکند: انسان باید بنگرد چه اعمالی را برای آینده و قیامت خویش پیش میفرستد.
وی با اشاره به ایام سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از او بهعنوان اسوه مقاومت و الگوی برجسته دشمنشناسی یاد کرد و گفت: این شهید والامقام با بصیرت و آگاهی عمیق، دشمن حقیقی را بهخوبی میشناخت و در مسیر ولایت و امامت جانفشانی کرد.
مطالبه گری حق مردم است
وی با اشاره به برخی نارضایتیها و اعتراضهای بهحق مردم نسبت به مشکلات معیشتی و گرانیها، تصریح کرد: اعتراض و مطالبهگری حق مردم است، اما باید مراقب بود که دشمن از این مطالبات بهنفع اهداف و توطئههای خود سوءاستفاده نکند.
امام جمعه موقت ایرانشهر با استناد به آیات قرآن کریم، دشمنشناسی را از مهمترین وظایف مؤمنان دانست و بیان کرد: قرآن هشدار میدهد که دشمنان هرگز خیر و سعادت ملت مسلمان را نمیخواهند و همواره بهدنبال رنج و تضعیف جامعه اسلامی هستند.
وی با مروری بر تاریخ، تأکید کرد: دشمنان در دورههای مختلف بهدنبال تضعیف و تجزیه ایران بودهاند و پس از انقلاب اسلامی نیز این توطئهها با شدت بیشتری دنبال شده است، چراکه آنان تحمل ایران قوی و مستقل را ندارند.
حجت الاسلام افضلی تبار در پایان، وظیفه نمازگزاران و اقشار مختلف جامعه را حضور فعال در جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: معرفی دشمن و روشنگری نسبت به توطئههای او، یک وظیفه همگانی است و باید با بصیرت و آگاهی، در مسیر حق ثابتقدم ماند.
