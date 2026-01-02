  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

جشن ولادت امام علی علیه السلام در زاهدان

جشن ولادت امام علی علیه السلام در زاهدان

زاهدان - مردم شهر زاهدان با برپایی موکب های صلواتی، مولودی خوانی و ساز سنتی، جشن ولادت امام علی (ع) را گرامی داشتند.

دریافت 14 MB
کد خبر 6710701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها