۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴
استانها سیستان و بلوچستان
جشن ولادت امام علی علیه السلام در زاهدان
زاهدان - مردم شهر زاهدان با برپایی موکب های صلواتی، مولودی خوانی و ساز سنتی، جشن ولادت امام علی (ع) را گرامی داشتند.
