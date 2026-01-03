https://mehrnews.com/x3b3Zd ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۹ کد خبر 6710756 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۹ مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه- مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم و مسئولان در آستانه اشرفیه برگزار شد. دریافت 25 MB کد خبر 6710756 کپی شد مطالب مرتبط احترام نظامی زائران حاج قاسم به پرچم ایران در ساعت شهادت سردار ساعت ۱:۲۰ به وقت حاج قاسم حال وهوای گلزار شهدای کرمان در شب شهادت حاج قاسم سلیمانی برچسبها ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم آستانه اشرفیه شهید حاج قاسم سلیمانی
