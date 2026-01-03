  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۹

مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم و مسئولان در آستانه اشرفیه برگزار شد.

