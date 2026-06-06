به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جلالی از اجرای یک عملیات دشوار امداد و نجات در ارتفاعات چهل‌چشمه خبر داد و اظهار کرد: گزارشی مبنی بر مصدومیت دو نفر در این منطقه کوهستانی از سوی مردم محلی به مرکز پاسخگویی اضطراری هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: محل وقوع حادثه در ارتفاعات چهل‌چشمه و در محدوده‌ای سخت‌گذر واقع شده بود که دسترسی به آن نیازمند اعزام تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان بود بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر از شهرستان دیواندره به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: یکی از مصدومان، مردی ۵۵ ساله بود که از ناحیه مچ پای راست دچار شکستگی شده بود و پس از انجام اقدامات اولیه و انتقال از مسیرهای کوهستانی، برای ادامه روند درمان به امداد هوایی اورژانس تحویل داده شد.

جلالی ادامه داد: مصدوم دوم نیز مردی ۴۷ ساله با شکستگی دست چپ بود که پس از دریافت خدمات امدادی و انتقال به منطقه امن، با رضایت شخصی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه این مأموریت در شرایط سخت جغرافیایی انجام شد، خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی از ساعات اولیه صبح آغاز و پس از بیش از ۹ ساعت تلاش بی‌وقفه نجاتگران در ارتفاعات چهل‌چشمه با موفقیت پایان یافت.