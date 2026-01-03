علی صادقی صدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تردد در محور هراز مسیر رفت و برگشت، بهویژه در محدوده سهراهی چلاو، بهصورت نیمهسنگین تا سنگین جریان دارد، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ترافیک در محورهای کندوان، سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده است.
وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جادههای کوهستانی استان اظهار کرد: در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بارش برف گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس خبر داد و گفت: جاده چالوس امروز بعدازظهر بهمنظور تخلیه بار ترافیکی، به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.
