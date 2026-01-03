  1. استانها
ترافیک سنگین در هراز؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محور هراز خبر داد.

علی صادقی صدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تردد در محور هراز مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو، به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ترافیک در محورهای کندوان، سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جاده‌های کوهستانی استان اظهار کرد: در ارتفاعات محورهای کندوان، هراز و سوادکوه بارش برف گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس خبر داد و گفت: جاده چالوس امروز بعدازظهر به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.

