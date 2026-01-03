به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نوشت: آن قمارباز که نهایت هنرش جنایت و ترور است، گویا اتحاد مقدس ملت ایران در دفاع ۱۲ روزه را فراموش کرده. دوباره می‌خواهید این ملت را بیازمایید؟ باز سیلی می‌خورید!