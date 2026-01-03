  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

طحان‌نظیف: گویا ترامپ اتحاد مقدس ملت ایران را فراموش کرده است

طحان‌نظیف: گویا ترامپ اتحاد مقدس ملت ایران را فراموش کرده است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: آن قمارباز که نهایت هنرش جنایت و ترور است، گویا اتحاد مقدس ملت ایران در دفاع ۱۲ روزه را فراموش کرده. دوباره می‌خواهید این ملت را بیازمایید؟ باز سیلی می‌خورید! 

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در واکنش به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نوشت: آن قمارباز که نهایت هنرش جنایت و ترور است، گویا اتحاد مقدس ملت ایران در دفاع ۱۲ روزه را فراموش کرده. دوباره می‌خواهید این ملت را بیازمایید؟ باز سیلی می‌خورید!

کد خبر 6710897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها