۱۳۰ نوجوان در مسجد حضرت ابوالفضل اردل معتکف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان مؤمنی اظهار کرد: ۱۳۰ نوجوان عضو کانون فرهنگی هنری نوجوان پیشرو، با حضور در آئین معنوی اعتکاف از برنامههای متنوع فرهنگی و تربیتی پیش بینی شده، بهره مند خواهند شد.
مدیر کانون فرهنگی هنری نوجوان پیشرو افزود: در ایام اعتکاف حلقههای معرفتی، حلقههای کتابخوانی و جلسات آشنایی با سیره شهدا برای نوجوانان برگزار خواهد شد.
وی همچنین از اجرای برنامههای قرآنی برای نوجوانان خبر داد و تصریح کرد: برگزاری محفل انس با قرآن، آموزش صحت قرائت اذکار نماز، حلقه مطالعه با محوریت نامه ۳۱ نهج البلاغه و مراسم دعا و مناجات جمعی از جمله این برنامهها به شمار میرود.
یادآور میشود: اعتکاف کادر نوجوان کانونهای فرهنگی هنری مساجد در ۳۰ مسجد چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
