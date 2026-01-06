خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آئین معنوی اعتکاف یکی از مهم‌ترین بسترهای دینی و آئین‌های عبادی برای تقویت ایمان و ترویج معنویت در جامعه خاصه در بین نسل نوجوان و جوان است که امسال نیز پرشور و شکوه‌تر از سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد. بر اساس اعلام مسئولان برپایی این آئین معنوی در استان، امسال بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری معتکف شدند که از این تعداد، ۸ هزار و ۴۹۰ نفر دانش‌آموزان بودند.

مرتضی سجادی، مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این برنامه معنوی امسال در ۲۰۵ مسجد میزبان اعتکاف در سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: بیشترین آمار معتکفین و مساجد مجری اعتکاف مربوط به شهرستان شهرکرد و کمترین آمار مربوط به شهرستان کوهرنگ بود.

هم‌افزایی برای ارتقای کمی و کیفی مراسم اعتکاف در استان

سجادی از رشد ۱۵ درصدی آمار شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف امسال خبر داد و افزود: سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار نفر در مساجد سراسر استان معتکف شدند که این آمار امسال از ۱۷ هزار نفر فراتر رفت در حالی که شمار زیادی از متقاضیان به علت نبود فضا، امکان شرکت در این برنامه را نیافتند.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته در ۱۸۰ مسجد استان برگزار شد که امسال رشد بالغ بر ۱۰ درصدی مساجد مجری اعتکاف را شاهد بودیم‌.

سجادی با تأکید بر اینکه مراسم معنوی اعتکاف امسال علاوه بر رشد کمی از رشد کیفی نیز برخوردار بود، گفت: اجرای طرح ملی «حالت پرواز» ناظر بر آیات منتخب نهضت زندگی با آیه‌ها، اعزام مبلغان بومی و غیر بومی به برنامه‌ها در این ایام، حضور سخنرانان حوزوی و دانشگاهی در اعتکاف‌ها و نیز اجرای طرح‌های ویژه نوجوانان و جوانان با همکاری نهادهای مربوط، باعث غنابخشی به این برنامه‌ها شد.

وی از اجرای طرح اعتکاف کادر نوجوان کانون‌های مساجد به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد و افزود: این طرح امسال برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری اجرا شد و طی آن، نوجوانان ضمن حضور در این آئین معنوی، در ویژه برنامه‌های تربیتی، فرهنگی و آموزشی با حضور مربیان کانون شرکت کردند.

وی افزود: بر اساس اعلام این ستاد، برپایی جشنواره روایت‌گری اعتکاف نوجوانان از جمله این برنامه‌ها بود که در مجموع، ۴۵۰ نوجوان دختر و پسر فعال کانون‌های مساجد در ۵ مسجد استان معتکف و از برنامه‌های تدوین شده ویژه کادر نوجوان بهره‌مند شدند.

سجادی گفت: مراسم اعتکاف یک برنامه صد درصد مردمی است که در کنار تشکلات مردم‌نهاد و مردم خیر، نهادهای دولتی نیز ظرفیت‌های خود را پای کار آوردند تا بر غنای کمی و کیفی این برنامه معنوی افزوده شود.

برای آگاهی بیشتر از وضعیت برگزاری این آئین معنوی در برخی شهرستان‌ها، گفتگوی ما را با رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی در ادامه می‌خوانید.

برپایی مراسم اعتکاف در ۱۴ مسجد شهرستان اردل

حجت‌الاسلام والمسلمین پیمان رامینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بالغ بر ۷۰۲ نفر در شهرستان اردل در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند، اظهار کرد: ۱۴ مسجد سراسر شهرستان این مراسم معنوی را برگزار کردند که ۱۱ مسجد میزبان اعتکاف بانوان و سه مسجد میزبان اعتکاف آقایان بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با ذکر اینکه دانش‌آموزان استقبال بسیار خوبی از مراسم معنوی اعتکاف داشتند، ادامه داد: از مجموع ۷۰۲ معتکف این شهرستان، ۳۹۳ دانش‌آموز دختر، ۱۸۵ دانش‌آموز پسر و ۱۲۴ معتکف عمومی بودند.

رامینه در خصوص فعالیت مبلغان در برنامه معنوی اعتکاف، یادآور شد: در طی ایام اعتکاف، ۱۷ مبلغ خانم و آقا و ۴۰ مربی راهبری این برنامه معنوی را بر عهده داشتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با تصریح اینکه مراسم معنوی اعتکاف در ۱۲ نقطه شهرستان برگزار شد، بیان کرد: این مناطق شامل اردل (۲ مسجد)، کاج (۲ مسجد)، سرخون، عزت‌آباد، شیاسی، رفن، سرکنه، ملکشیر، قلعه درویش و دشتک است.

مشارکت پررنگ نوجوانان کوهرنگی در مراسم معنوی اعتکاف

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف در هفت مسجد شهرستان کوهرنگ، اظهار کرد: این مراسم معنوی با حضور معتکفین خواهر و برادر و نیز دختران و پسران دانش‌آموز برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهرنگ ادامه داد: امسال در مجموع ۱۶۵ نفر در این شهرستان معتکف شدند که شامل ۱۳۶ معتکف خواهر و ۲۹ معتکف برادر بود.

وی با اشاره به حضور پررنگ نوجوانان در این مراسم معنوی، افزود: از مجموع ۱۶۵ معتکف شهرستان، ۱۳۷ نفر نوجوانان بودند.

نصیری از فعالیت مبلغان خواهر و برادر در برنامه‌های اعتکاف شهرستان کوهرنگ خبر داد و افزود: ۱۳ مبلغ خانم و آقا و هفت سفیر و مربی به تبیین آموزه‌های دینی در این مراسم معنوی پرداختند.

نیمی از جمعیت معتکفین فارسانی، دانش‌آموزان بودند

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بهرامی با اشاره به مشارکت بالغ بر ۶۰۰ نفر از مردم شهرستان فارسان در مراسم معنوی اعتکاف، اظهار کرد: بالغ بر نیمی از جمعیت معتکفین را دانش‌آموزان دختر و پسر تشکیل می‌دهند که با شور و شوق زیادی در این مراسم معنوی شرکت کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان با ذکر اینکه از جمع ۶۴۹ معتکف این شهرستان ۶۴ نفر آقا و مابقی خانم بودند، ادامه داد: همچنین ۳۶۴ نفر از این جمعیت را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که شامل ۴۸ دانش‌آموز پسر و مابقی دانش‌آموز دختر هستند.

بهرامی یادآور شد: در ایام اعتکاف امسال ۲۰ مبلغ خواهر و ۱۳ مبلغ برادر با هدف تقویت بنیه معنوی و فرهنگی معتکفین به مساجد شهری و روستایی شهرستان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: اقامه نماز جماعت، برپایی حلقه‌های معرفتی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به شبهات، نشست‌های تبیینی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی متناسب با فضای اعتکاف با حضور این مبلغان در مراسم اعتکاف اجرایی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان بیان کرد: امسال ۱۴ مسجد برای میزبانی از معتکفین اعلام آمادگی کرده بودند که در نهایت شرایط برپایی این مراسم در هشت مسجد فراهم شد.

جمعیت معتکفین شهرستان کیار از مرز یک‌هزار نفر گذشت

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آمار مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان کیار، اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۶۰ نفر در این شهرستان معتکف شدند که شامل ۲۵۳ معتکف برادر و ۸۰۷ معتکف خواهر بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار با ذکر اینکه این مراسم معنوی در ۲۳ مسجد شهرستان برپا شد، ادامه داد: این برنامه معنوی در مساجد شلمزار، گهرو، ناغان، دستنا، خراجی، دزک، سرتشنیز، موسی آباد و کلکله برگزار شد.

وی بیان کرد: از مجموع یک‌هزار و ۶۰ معتکف در شهرستان، ۱۸۱ نوجوان پسر، ۳۶۰ نوجوان دختر، ۴۴۷ نفر بانوان و ۷۲ نفر آقایان بودند که از برکات معنوی این مراسم بهره‌مند شدند.

چراغی در خصوص فعالیت مبلغان خواهر و برادر در برنامه‌های اعتکاف شهرستان کیار، گفت: امسال ۴۷ مبلغ شامل ۲۵ مبلغ برادر و ۲۲ مبلغ خواهر به برنامه‌های اعتکاف در شهرستان اعزام شدند که ۹ مبلغ اعزامی از خارج استان و ۳۸ مبلغ بومی بودند.

وی گفت: امسال سه مسجد شهرستان برای نخستین بار میزبان برنامه معنوی اعتکاف بودند که شامل مسجد روستای کلکله با جمعیت عشایری، مسجد روستای موسی آباد و مسجد فاطمه الزهرا (س) شلمزار بود.

بالغ بر دو سوم معتکفین شهرستان بروجن، نوجوانان بودند

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز خرسندی از استقبال پرشور اهالی شهرستان بروجن از مراسم معنوی اعتکاف، اظهار کرد: امسال قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در مساجد شهری و روستایی شهرستان معتکف شدند که بالغ بر دو سوم این جمعیت، نوجوانان دختر و پسر بودند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجن با تصریح اینکه مراسم معنوی اعتکاف در ۹ شهر و روستای شهرستان و ۳۲ مسجد برگزار شد، ادامه داد: مساجد شهرهای بروجن، نقنه، امام قیس، گندمان، فرادنبه، بلداجی و سفید دشت و روستاهای سیبک و کنرک علیا میزبان معتکفین بودند.

صالحی بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۴۹۷ معتکف در شهرستان، ۹۹۱ دانش‌آموز پسر و ۷۱۸ دانش‌آموز دختر بودند.

وی با اشاره به اعزام مبلغان و مبلغات به برنامه‌های معنوی اعتکاف، یادآور شد: امسال در مجموع ۹۸ مبلغ شامل ۵۹ مبلغ برادر و ۳۹ مبلغ خواهر به این برنامه‌ها در سراسر شهرستان اعزام شدند.

صالحی گفت: همچنین باتوجه به اهمیت غنی‌سازی محتوای برنامه‌های اعتکاف و ایجاد فضای معنوی و معرفتی در این برنامه، ۴۰ مداح و مربی و ۲۰ سخنران غیر طلبه در مراسم معنوی در سراسر شهرستان حضور داشتند.