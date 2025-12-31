به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی شامگاه امروز در نشست توجیهی اعتکاف ویژه جمعی از خانوادههای نوجوانان ثبتنام کننده در مراسم اعتکاف شهرستان شهرکرد که به همت هیئت انصارالمهدی (عج) در ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به جمله کلیدی و قابل تأمل امام خمینی (ره) درباره بانوان، اظهار کرد: ایشان فرمودند: «زنان رهبران این نهضت هستند» و پرسش اینجاست که بانوان با ایفای چه نقشی میتوانند این جمله را معنا کنند.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با ذکر اینکه امام (ره) قائل بودند انقلاب به دست زنان ایجاد شده تداوم خواهد یافت و به مقصد میرسد، ادامه داد: یکی از اولین حرکتهای کلیدی انقلاب اسلامی، حرکت بانوان انقلابی مشهد بود لذا نقشآفرینی و میدانداری زنان بسیار مهم و فراتر از ذهن ماست.
عزتزمانی تربیت و پرورش فرزندانی که در عرصههای مختلف علمی نقش داشته باشند را از دیگر مصادیق اثرگذاری زنان دانست و گفت: اصلیترین طراحان سه ماهوارهای که به فضا پرتاب شد، بانوان بودند.
وی با یادآوری تصویر آزادی زن در دنیای غرب و جنایتها و ظلمها علیه این قشر، افزود: زن در دنیا هر چه تننماتر و جلوهگرتر در دنیای سرمایهداری و آزاد، محبوبتر خواهد بود و در این فضا، زنان همچون کالا خرید و فروش و قیمتگذاری میشوند.
زن مجاهد و تمدنساز در تفکر غربی معنایی ندارد
عزتزمانی اظهار کرد: غرب همچنین تلاش دارد این فرهنگ منحط را در لایههای فکری جوامع دیگر مناطق دنیا جانمایی و جاگذاری کند تا زنان عالم جز در مقام کالا شأنی نداشته باشند، یعنی مفاهیمی همچون زن مسلمان، زن مجاهد، زن مبارز یا تمدنساز در قاموس آنها معنایی ندارد.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه به برکت قیام زنان این مرز و بوم نگاه سخیفانه غرب به زن به چالش کشیده شد، گفت: امروز دنیا در مقابل این دارایی و سرمایه عظیم بهگونهای به زمین خورده که با عصبانیت دست به هجمههای وسیع علیه این قشر زده است.
شکلگیری هویت فرزندان در مراسم معنوی اعتکاف
عزتزمانی با اشاره به نص صریح قرآن ناظر به نقش زنان نمونه و الگو، توضیح داد: مادری که دست فرزندش را میگیرد و با افتخار به مراسم معنوی اعتکاف میبرد، این را درک کرده است که هویت درون او و فرزندش در این محفل معنوی شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه هاجر همسر حضرت ابراهیم بزرگترین تمدن توحیدی را در عالم بنا کرد، افزود: بر طبق اشاره قرآن، این بانو یک شهر توحیدی مبتنی بر چارچوبهای الهی را بنا نهاد. در قرآن ۲ بانو یعنی حضرت مریم و آمنه به عنوان الگوی همه مؤمنان معرفی شدهاند و ۲ بانو نیز الگوی همه کفار هستند.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه بانوان اگر اراده کنند عزت و آزادی و سربلندی انقلاب میماند، ادامه داد: امروز اگر انقلاب اسلامی در برابر همه قدرتهای ظالم همچنان پابرجا مانده به همت بانوان انقلاب اسلامی است.
وی با تصریح اینکه معنویت مغز حرکت انقلاب اسلامی بوده و فنآوری اعتکاف مصداقی از این معنویت است، بیان کرد: وسط همه لذتهای دروغین و باطل که جز خمودگی و فرسودگی به دنبال ندارد، ملتی هم عاشق معنویت هستند.
معنویت در کنج مساجد حاصل نمیشود
عزتزمانی با تأکید بر اینکه اعتکاف یک رهبانیت و گوشهنشینی صرف نیست، افزود: اعتکاف جلوه معنویت بانوی انقلاب اسلامی است یعنی هر معتکف حمل کننده پرچم معنویت زن انقلاب اسلامی است. چرا که بانوان هستند که زمینه حضور معتکفین را در این آئین معنوی فراهم میکنند.
وی با بیان اینکه بانوان کار تمدنی میکنند، یادآور شد: زنان نصف جمعیت کشور اما یقیناً بر صد در صد جمعیت اثرگذاری دارند لذا پرچم معنویت در این مملکت بلند است، دهها میلیون نفر مشتاق اعتکاف هستند، و ۲ میلیون معتکف سه روز از عمرشان را در این معنویت سپری میکنند.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تأکید بر اینکه امام (ره) به ما یاد داد که معنویت در کنج مساجد حاصل نمیشود، گفت: اعتکاف باید تبدیل به یک حرکت محتوایی مؤثر و رو به جلو شود که معنویت را در وسط میدان جهاد محقق میکند.
