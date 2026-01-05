مرتضی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر در استان چهارمحال و بختیاری در مراسم معنوی اعتکاف رجبیه شرکت کردند، اظهار کرد: این برنامه معنوی در ۲۲۰ مسجد میزبان اعتکاف در سراسر استان در روز سوم در حال برگزاری است.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری از رشد ۱۵ درصدی آمار شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف امسال خبر داد و افزود: سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار نفر در مساجد سراسر استان معتکف شدند که این آمار امسال از ۱۷ هزار نفر فراتر رفت.

سجادی یادآور شد: از مجموع ۲۲۰ مسجد میزبان اعتکاف در استان، ۲۶ مسجد مربوط به شهر شهرکرد و ۴۸ مسجد مربوط به شهرستان شهرکرد است که بیشترین آمار مساجد را به خود اختصاص داد. همچنین شهرستان کوهرنگ کمترین آمار معتکفین را داشت.

وی یادآور شد: در مرکز استان ۱۳ مسجد میزبان بانوان و ۱۳ مسجد نیز میزبان آقایان بود که بیش از نیمی از این مساجد مربوط به اعتکاف‌های دانش‌آموزی، ۲ مسجد میزبان اعتکاف دانشجویی و یک مسجد میزبان اعتکاف مادر دختری بوده است.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته در ۱۸۰ مسجد استان برگزار شد که امسال رشد بالغ بر ۱۰ درصدی مساجد مجری اعتکاف را شاهد بودیم‌