اعتکاف رجبیه در مسجد جمکران با حضور ۳۱۰۰ معتکف

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین یاسین حسینآبادی امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف رجبیه در این آستان مقدس، از ثبتنام بیش از ۱۶ هزار نفر برای حضور در این مراسم عبادی خبر داد و گفت: به دلیل محدودیتهای مکانی، امسال پس از قرعهکشی، امکان حضور برای ۳۱۰۰ نفر فراهم شد.
وی با بیان اینکه آستان مقدس مسجد جمکران دارای دو شأن اساسی «مهدویت» و «عبودیت» است، اظهار کرد: مسجد جمکران از یک سو پایگاه ترویج معارف مهدوی و فرهنگ انتظار است و در طول سال برنامههای متعددی در این حوزه برگزار میشود و از سوی دیگر، به عنوان مسجدی فعال، کارکردهای ویژهای در حوزه عبادت جمعی و معنویت دارد.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: برگزاری نمازهای جماعت، مناسبتهای عبادی ویژه همچون نماز عید قربان و عید غدیر و دیگر برنامههای مسجدی، از جمله این کارکردهاست و در این میان، اعتکاف به عنوان یکی از مهمترین جلوههای عبادت جمعی، با نگاه ویژه تولیت آستان مقدس، هر ساله توسعه و تقویت میشود.
حسینآبادی با اشاره به برنامههای اعتکاف در طول سال تصریح کرد: علاوه بر اعتکافهای فصلی و مناسبتی، دو اعتکاف شاخص در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار میشود که شامل اعتکاف رجبیه در ایامالبیض ماه رجب و اعتکاف سنت نبوی در دهه پایانی ماه مبارک رمضان است که هر دو با استقبال گسترده معتکفان از سراسر کشور و حتی خارج از کشور همراه است.
وی ادامه داد: امسال نیز اعتکاف رجبیه در این آستان مقدس برگزار شد و ثبتنام معتکفان از چندی پیش آغاز شد که در نهایت بیش از ۱۶ هزار نفر نامنویسی کردند.
معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان گفت: از مجموع ۳۱۰۰ معتکف حاضر، ۱۲۰۰ نفر در قالب اعتکاف دانشآموزی شرکت کردهاند و حدود ۹۰۰ نفر نیز از عموم مردم شامل بانوان و آقایان هستند.
حسینآبادی همچنین از مشارکت حدود ۲۰۰ نفر از خادمان آستان مقدس برای خدمترسانی به معتکفان خبر داد و افزود: برنامههای فرهنگی و معرفتی متنوعی با حفظ فضای خلوت و معنوی اعتکاف برای این ایام پیشبینی شده است.
وی در پایان گفت: برگزاری مراسم میلاد امیرالمؤمنین (ع)، قرائت قرآن کریم، اجرای اعمال امداوود در روز پایانی اعتکاف، حلقههای معرفتی، برنامههای کتابخوانی و ویژهبرنامههایی با محوریت معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه از جمله برنامههای اعتکاف امسال در مسجد جمکران است.
نظر شما