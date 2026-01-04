برگزاری جشنواره «روایت اعتکاف» در لرستان

حجتالاسلام محمدحسین وحیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در سطح مساجد لرستان، اظهار داشت: یکی از اقدامات برای نخستینبار در لرستان بحث اعتکاف «مادر و کودک» در استان است.
وی تأکید کرد: این اعتکاف «مادر و کودک» در راستای تکریم جایگاه مادر و فراهمکردن امکان حضور مادران به همراه فرزندانشان در این مراسم معنوی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین با اشاره به برگزاری اعتکافهای دانشآموزی در سطح مساجد لرستان، تصریح کرد: خوشبختانه امسال اعتکافهای دانشآموزی در سطح استان با استقبال بالایی همراه بوده است.
حجتالاسلام وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جشنواره «روایت اعتکاف» در استان خبر داد و تصریح کرد: همچنین اجرای پویش «حالت پرواز» در قالب طرح «زندگی با آیهها» یکی دیگر از برنامههای اعتکاف امسال در لرستان است.
وی گفت: کتابچه «حالت پرواز» بین مساجد میزبان مراسم اعتکاف توزیع شده، مساجد میزبان اعتکاف با محوریت «زندگی با آیهها» پیرامون ۳۰ آیه قرآن کریم بحث محتوایی خواهند داشت و هر کدام از معتکفین هم در پایان بهعنوان یک «سفیر با آیهها» در جامعه هدف خود این ۳۰ آیه قرآن کریم را که در این سه روز یاد گرفته را منتشر میکند.
