به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام، ترجمه انگلیسی کتاب ارزشمند "مناقب اهل بیت" از آثار علامه حسینی طهرانی با عنوان: "The Virtues of Ahl Al-Bayt" توسط انتشارات مکتب وحی منتشر گردید.

این کتاب که مشتمل سخنرانی‌های علامه آیت‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی (قدّس‌سرّه) است، در آن با نگاهی عرفانی، روایی و تاریخی، جایگاه ولایت و مناقب اهل‌بیت علیهم‌السّلام بالاخص امیرالمومنین تبیین شده است.

برخی از عناوین و مباحث این اثر درباره حضرت علی علیه السلام عبارتند از:

«امیرالمؤمنین علیه‌السّلام مصداق صراط مستقیم، علی، زینت‌بخش تاریخ و شریعت اسلام و قوام نبوّت پیغمبر، فداکاری و ایثار امیرالمؤمنین و نقش آن حضرت در جنگ بدر، امیرالمؤمنین میزان سنجش اعمال در روز قیامت، و امیرالمؤمنین علیه السلام محور حق و عدالت».

در بخشی از این کتاب چنین می‌خوانیم:

"راهی را که مردمِ مختلف طی می‌کنند به‌واسطۀ غرائز و ملکات خود طی می‌کنند و ملکات هم مختلف است؛ لذا باید همۀ افراد بشر را به یک میزان تربیت کرد که غرائژ و صفات و ملکاتشان را اصلاح کنند، آن غلّ و غشّ را بیرون بکشند، نقاط ضعف را در خود ترمیم کنند، بدبینی و حسد و بخل و کبر و استکبار را از خود دور بریزند، شهوت و غضب را در حدّ معیّنی که مطلوب است نگاه دارند و از تجاوز و زیاده‌روی خودداری کنند، این می‌شود صراط مستقیم؛ یعنی آن راهی که انسان را به خدا می‌رساند ولی خیلی آن راه، راه نزدیکی است.

ممکن است انسان از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر به‌واسطۀ پیمودن راه‌های مختلف برسد. مثلاً کسی از راه مستقیم برود و یک نفر از راه‌های فرعی ولی راه مستقیم یک راه است و بس، و آن أقصر فاصلۀ بین دو نقطه و کوتاه‌ترین راه است که راه مستقیم است و این راه، راهی است که انسان باید طی کند؛ والاّ هر کس به هر فعلی مشغول باشد، شبانه‌روز او را در چرخ زمان می‌گرداند و سیر ماه و خورشید، عمر او را به پایان می‌رساند و در این دنیا به‌واسطۀ حرکتِ در صفات و غرائز، به نقطه مرگ می‌رسد و تجلّیات عالم غیب بر او افاضه می‌شود و صُوَر برزخی را می‌بیند و بالاخره باید به قیامت برود. ولی فرق است بین آن کسی که در صراط مستقیم می‌رود و آن کسی که از آن زوایای خیلی خیلی منفرجه حرکت می‌کند، او هم به مقصد می‌رسد، ولی کمرش شکسته، استخوانش خُرد شده، سرمایه را از دست داده، در این راه‌های دور به گرسنگی و تشنگی و به هزار آفت مبتلا شده است.... او می‌رسد ولی آنجا از او انتقام می‌کشند که چرا از صراط مستقیم حرکت نکردی؟! رسیده است، ولی به جلال و به قهر و غضب رسیده است، نه به جمال و لذّت و تنعّم!

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِیمَ﴾ یعنی: «خدایا ما را به یک راه راست هدایت کن!» أقصر فاصله‌ای که ما بتوانیم ذهن خود، فکر خود، نفس خود، افعال خود، سرّ خود را با آن تطبیق کنیم، آن الگو و برنامۀ زندگی ما باشد، به‌دنبال او حرکت کنیم به مقصد برسیم.... و آن یگانه فردی که مِن جمیع‌الجِهات مِن‌البَدوِ إلیٰ‌الخَتم، تمام رفتار و عقاید و غرائز و صفات و ملکات و حتّی مژه‌زدن او روی حساب است، حتّی نفس‌کشیدن او روی حساب است، خوابش روی حساب است، بیداری‌اش روی حساب است، جنگش روی حساب است، صلحش روی حساب است، جهادش روی حساب است، حیاتش روی حساب است، مماتش روی حساب است، آن امیرالمؤمنین علیه السّلام است، ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِیمَ) این الگو را خدا به دست ما داده و گفته است بگیر و عمل کن! "

ترجمه انگلیسی کتاب مناقب اهل بیت در قطع رقعی و با ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات مکتب وحی روانه بازار نشر شده است