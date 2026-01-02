مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال علامه مصباح یزدی در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی حسن شالبافان با حضور پرشور علما و مردم در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.

در این مراسم آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله رجبی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، آیت الله سعیدی نماینده ولی فقیه در استان قم، آیت الله غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجج اسلام والمسلمین ملکا و محمدی عراقی نماینده دفتر رهبری در قم، نمایندگان بیوت مراجع و جمعی از نمایندگان مجمع طلاب و فضلا حوزه علمیه حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، در مراسم بزرگداشت علامه مصباح یزدی، با تبیین ویژگی‌های عالمان حقیقی دین از منظر ائمه معصومین علیهم‌السلام اظهار کرد: علم حقیقی به دین، تقوا، عمل به احکام الهی، وابسته نبودن به دنیا، پاسداری از دین و ایستادگی در برابر هوای نفس، از مهم‌ترین شاخصه‌های عالمان راستین دین به شمار می‌رود.

وی افزود: مجموعه این صفات به‌روشنی در شخصیت مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی تجلی یافته بود و همین ویژگی‌ها، ایشان را به عالمی در خدمت دین و خدمتگزار جامعه اسلامی تبدیل کرده بود.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه علمی و فکری علامه مصباح یزدی تصریح کرد: خدمات این فقیه فقید در عرصه تولید اندیشه دینی، نوآوری در تبیین و آموزش علوم اسلامی و همچنین تربیت شاگردان برجسته و ممتاز، کم‌نظیر و ماندگار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در ادامه، نقش عالمان متعهد را در صیانت از کیان دین اسلام بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: عالم دینی که در مسیر اهداف عالی اسلام حرکت می‌کند، نه‌تنها پاسدار دین است، بلکه موجب تعالی جامعه و رشد فکری و معنوی مسلمانان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام نشان داده است که هر جا عالمان متعهد و بصیر در صحنه حضور داشته‌اند، جامعه اسلامی از انحراف مصون مانده و مسیر رشد و بالندگی خود را حفظ کرده است.

مرحوم علامه محمدتقی مصباح یزدی فقیه، فیلسوف، مفسر قرآن و از اندیشمندان و اساتید حوزه علمیه قم بود که ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت از سوابق او است.

این فقیه مجاهد ۱۲ دی ۱۳۹۹ دعوت حق را لبیک گفت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه به خاک سپرده شد.