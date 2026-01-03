مخبر: کودکان سرمایه اصلی نظام و عاملان پیشرفت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با حضور در مؤسسه خیریه بهشت نیک‌اندیشان تهران در جشن ویژه‌ای که به همین مناسبت برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این مرکز برگزار شد، حضور یافت.

محمد مخبر ضمن گفتگوی صمیمانه با کودکان حاضر در این مرکز و صحبت با مربیان آنها، ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع)، ایشان را الگویی وارسته در تمامی ابعاد برای تمامی اعصار دانست که می‌تواند چراغ راه انسان‌ها در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی باشد و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از سیره و اندیشه‌های آن حضرت است.

عضو مجمع تشخصی مصلحت نظام همچنین با اشاره به سیره و صفات والای امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در رسیدگی به ایتام و نیازمندان، ایشان را نمونه‌ای بی‌بدیل از پدرانه‌ترین رفتارها و عدالت‌محوری در تاریخ اسلام دانست و تأکید کرد: حضرت علی (ع) نه‌تنها در مقام رهبری جامعه، بلکه در زندگی فردی نیز همواره خود را خدمتگزار محرومان می‌دانست.

وی با اشاره به اهمیت نقش نسل آینده در توسعه کشور تصریح کرد: بی تردید کودکان حاضر در این مرکز با اتکا به استعدادهای خدادادی و بهره‌گیری از آموزش‌های مربیان قادر خواهند بود مسیر رشد علمی و حرفه‌ای خود را هموار سازند و در آینده به‌عنوان کارآفرینان، صنعتگران، پزشکان، دانشمندان برجسته و نیز مسئولان آتی کشور، سرمایه‌های اصلی نظام و عاملان پیشرفت و اقتدار ایران باشند.

گفتنی است در پایان این مراسم که با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از سوی کودکان تحت آموزش در این مرکز همراه بود، دکتر مخبر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی و نحوه مراقبت از این کودکان قرار گرفت.