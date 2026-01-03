  1. استانها
جشن میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر در شهر توپ آغاج

بیجار- جشن میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر در حسینیه فاطمه الزهرا(س) با حضور مردم این شهر برگزار شد.

