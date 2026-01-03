https://mehrnews.com/x3b486 ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱ کد خبر 6711093 استانها کردستان استانها کردستان ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱ جشن میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر در شهر توپ آغاج بیجار- جشن میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر در حسینیه فاطمه الزهرا(س) با حضور مردم این شهر برگزار شد. دریافت 22 MB کد خبر 6711093 کپی شد مطالب مرتبط همه ما امتداد پدرانمان هستیم کوهی استوار با قلبی مهربان؛ روایت پدران کرمانشاهی از ایستادگی و مهر حال و هوای متفاوت شبهای میلاد امیرالمؤمنین(ع) در تهران مخبر: کودکان سرمایه اصلی نظام و عاملان پیشرفت ایران هستند برچسبها روز پدر میلاد امام علی(ع) کردستان بیجار
