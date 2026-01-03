معاون مادورو: اطلاعی از مکان رئیس جمهور نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دلسی رودریگز معاون رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که هیچ اطلاعی از مکان نیکلاس مادورو در دسترس نیست.
وی امروز و در پی ادعای آمریکا مبنی بر دستگیری و خروج نیکلاس مادورو به همراه همسرش از این کشور، در بیانیهای رسمی اعلام کرد «هیچ اطلاعی از مکان رئیسجمهور (ونزوئلا) نداریم».
معاون مادورو افزود خواستار ارائه مدرکی هستیم که نشان دهد مادورو و همسرش زنده هستند.
پیشتر، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، در اشاره به تجاوز نظامی ساعات اولیه امروز به خاک ونزوئلا، مدعی شد که «عملیات بزرگ آمریکا علیه ونزوئلا و رئیسجمهور این کشور موفقیتآمیز بود». وی ادعا کرد که مادورو که همراه همسرش بود، دستگیر شده و آنها را از ونزوئلا خارج کردهاند.
منابعی در داخل اپوزیسیون ونزوئلا به اسکاینیوز اعلام کردهاند که معتقدند دستگیری نیکلاس مادورو در چارچوب یک «خروج مذاکرهشده» انجام شده است.
