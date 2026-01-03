  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

حضور مهمانانی از نروژ در اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود

حضور مهمانانی از نروژ در اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود

هشترود- اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسن رضا خان و همسرشان خانم نِبا حسین، از مهمانان کشور نروژ، رنگ و بویی بین‌المللی به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسن رضا خان و همسرشان نِبا حسین از کشور نروژ در جمع معتکفان دانش‌آموز شهرستان هشترود، فضای این مراسم معنوی را صمیمی‌تر و اثرگذارتر کرد.

این میهمانان ضمن حضور در برنامه‌های معنوی اعتکاف، با دانش‌آموزان معتکف دیدار و گفت‌وگو کرده و از نزدیک با فعالیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی و معنوی این مراسم آشنا شدند.

حضور چهره‌هایی از خارج از کشور در این آئین عبادی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اعتکاف دانش‌آموزی در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی در سطح بین‌المللی است.

دانش‌آموزان معتکف نیز از این دیدار استقبال کرده و این حضور را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات دینی و فرهنگی و تقویت روحیه معنوی خود دانستند. برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود در روزهای البیض ماه رجب، با برنامه‌های متنوع عبادی، معرفتی و فرهنگی، جلوه‌ای ویژه از مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های دینی را به نمایش گذاشته است.

حضور مهمانانی از نروژ در اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان هشترود

کد خبر 6711165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها