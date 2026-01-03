به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه حضور حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسن رضا خان و همسرشان نِبا حسین از کشور نروژ در جمع معتکفان دانشآموز شهرستان هشترود، فضای این مراسم معنوی را صمیمیتر و اثرگذارتر کرد.
این میهمانان ضمن حضور در برنامههای معنوی اعتکاف، با دانشآموزان معتکف دیدار و گفتوگو کرده و از نزدیک با فعالیتها، برنامههای فرهنگی و معنوی این مراسم آشنا شدند.
حضور چهرههایی از خارج از کشور در این آئین عبادی، نشاندهنده ظرفیت بالای اعتکاف دانشآموزی در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی در سطح بینالمللی است.
دانشآموزان معتکف نیز از این دیدار استقبال کرده و این حضور را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات دینی و فرهنگی و تقویت روحیه معنوی خود دانستند. برگزاری اعتکاف دانشآموزی شهرستان هشترود در روزهای البیض ماه رجب، با برنامههای متنوع عبادی، معرفتی و فرهنگی، جلوهای ویژه از مشارکت نوجوانان در فعالیتهای دینی را به نمایش گذاشته است.
نظر شما