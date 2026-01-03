به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان بناب بامداد شنبه با حضور جمعی از دانش‌آموزان و مسئولان شهرستانی در مسجد امام خمینی (ره) حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) بناب برگزار شد.

این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین اصغر درخشان، معاون تهذیب و تبلیغات حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج) بناب، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در سخنان خود با تأکید بر نقش اعتکاف در رشد معنوی و تربیت دینی نسل نوجوان، این فرصت معنوی را زمینه‌ای ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و تعمیق ارتباط جوانان با معارف اسلامی عنوان کرد.

در این آئین، جمعی از مسئولان سپاه پاسداران شهرستان بناب و مسئولان اداره آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

گفتنی است اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان بناب با مشارکت حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج)، اداره آموزش و پرورش و اداره تبلیغات اسلامی برگزار شده و برنامه‌های عبادی و فرهنگی آن در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.