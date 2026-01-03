  1. استانها
آغاز پرشور اعتکاف دانش‌آموزی مرند در مسجد ولی‌الله اعظم

مرند- همزمان با فرارسیدن سیزدهم رجب و ایام‌البیض، مراسم اعتکاف دانش‌آموزی شهرستان مرند با حضور پرشور نوجوانان و دانش‌آموزان در مسجد ولی‌الله اعظم این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آئین معنوی که با استقبال گسترده دانش‌آموزان همراه بود، فضایی سرشار از معنویت، عبادت و خودسازی را در مسجد ولی‌الله اعظم مرند رقم زد و جلوه‌ای ویژه از حضور نسل نوجوان در برنامه‌های دینی و مذهبی را به نمایش گذاشت.

در جریان این مراسم، حجت‌الاسلام بختیار بایرام‌اُف از کشور جمهوری آذربایجان با حضور در جمع معتکفین، به ایراد سخنرانی پرداخت و بر اهمیت اعتکاف، نقش جوانان در تداوم ارزش‌های دینی و جایگاه معنویت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی میان ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تقویت ایمان، خودشناسی و ارتباط عمیق‌تر با خداوند دانست.

بر اساس این گزارش، اعتکاف دانش‌آموزی مرند به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و برنامه‌هایی نظیر سخنرانی‌های معرفتی، جلسات پرسش و پاسخ، قرائت قرآن، مناجات‌خوانی و برگزاری نمازهای جماعت برای معتکفان پیش‌بینی شده است.

آئین اعتکاف هر ساله در ایام‌البیض ماه رجب برگزار می‌شود و به‌عنوان یکی از جلوه‌های مهم معنویت، نقش مؤثری در تربیت دینی و تقویت روحیه ایمانی نسل جوان دارد.

