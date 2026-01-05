به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی، صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری کرسی آزاداندیشی ویژه دانش‌آموزان معتکف در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان، اظهار کرد: ایام معنوی اعتکاف فرصت ارزشمندی برای تعمیق باورهای دینی و هم‌زمان ایجاد بستر گفت‌وگو و تبادل نظر میان نوجوانان است.

وی با اشاره به برگزاری این کرسی آزاداندیشی در جمع دانش‌آموزان معتکف، افزود: در این نشست، دانش‌آموزان توانستند آزادانه پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی مطرح کنند و پاسخ‌های علمی و متناسب با نیازهای روز دریافت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و تفکر نقادانه در تربیت نسل جوان، تصریح کرد: آزاداندیشی یکی از نیازهای اساسی نوجوانان و جوانان امروز است و باید این فضا در محیط‌های آموزشی و مذهبی بیش از پیش تقویت شود.

حجت‌الاسلام سبزی در پایان خاطرنشان کرد: این کرسی آزاداندیشی با استقبال خوب دانش‌آموزان معتکف همراه شد و به عنوان بخشی از برنامه‌های فرهنگی اعتکاف، زمینه‌ای مناسب برای رشد فکری و معنوی آنان فراهم آورد.