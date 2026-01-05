  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

سبزی: کرسی‌های آزاداندیشی در ایام اعتکاف عامل رشد فکری نسل نوجوان است

کامیاران- رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران، گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در ایام اعتکاف، نقش مهمی در تقویت تفکر نقادانه و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فکری نسل نوجوان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی، صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری کرسی آزاداندیشی ویژه دانش‌آموزان معتکف در مسجد امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان، اظهار کرد: ایام معنوی اعتکاف فرصت ارزشمندی برای تعمیق باورهای دینی و هم‌زمان ایجاد بستر گفت‌وگو و تبادل نظر میان نوجوانان است.

وی با اشاره به برگزاری این کرسی آزاداندیشی در جمع دانش‌آموزان معتکف، افزود: در این نشست، دانش‌آموزان توانستند آزادانه پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی مطرح کنند و پاسخ‌های علمی و متناسب با نیازهای روز دریافت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و تفکر نقادانه در تربیت نسل جوان، تصریح کرد: آزاداندیشی یکی از نیازهای اساسی نوجوانان و جوانان امروز است و باید این فضا در محیط‌های آموزشی و مذهبی بیش از پیش تقویت شود.

حجت‌الاسلام سبزی در پایان خاطرنشان کرد: این کرسی آزاداندیشی با استقبال خوب دانش‌آموزان معتکف همراه شد و به عنوان بخشی از برنامه‌های فرهنگی اعتکاف، زمینه‌ای مناسب برای رشد فکری و معنوی آنان فراهم آورد.

