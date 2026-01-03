استقبال امام جمعه چاراویماق از معتکفین نوجوان و جوان

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین معنوی که با حضور جوانان و نوجوانان معتکف در مسجد صاحب الزمان (عج) همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیخ‌علیزاده با تأکید بر اهمیت شرکت در مراسم اعتکاف، این فریضه عبادی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و نزدیکی هرچه بیشتر به خداوند متعال دانست.

امام جمعه شهرستان چاراویماق در ادامه با اشاره به نقش اعتکاف در تربیت دینی نسل جوان، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از فضای معنوی این ایام تأکید کرد و اعتکاف را بستری مناسب برای تقویت هویت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان برشمرد.

وی همچنین در فضایی صمیمی با شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی به گفت‌وگو پرداخت و به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان پاسخ داد.

بر اساس این گزارش، آئین اعتکاف همه‌ساله همزمان با ایام‌البیض ماه رجب در شهرستان چاراویماق برگزار می‌شود و با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، همراه است.