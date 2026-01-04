به گزارش خبرنگار مهر، در روز اول اعتکاف دانشآموزی شهرستان بناب، جمعی از دانشآموزان معتکف در مسجد امام خمینی (ره) حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) گرد هم آمدند تا در فضایی معنوی، روزهایی سرشار از بندگی، خودسازی و نشاط دینی را تجربه کنند.
نماز جماعت صبح این مراسم به امامت حجتالاسلام حجت فتحیزاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب، اقامه شد. پس از آن، برنامه پردهنگار با محوریت مباحث معنوی، اخلاقی و تربیتی برای دانشآموزان ارائه شد که با استقبال و توجه ویژه نوجوانان همراه بود.
در ادامه، نماز جماعت ظهر به امامت آیتالله عبدالمجید باقری بنابی، مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهرستان بناب، برگزار شد. ایشان در فضایی صمیمی با دانشآموزان دیدار و گفتوگو کرده و بر اهمیت انس نوجوانان با معنویت، مسجد و آموزههای دینی تأکید کردند.
تلاوت دستهجمعی قرآن کریم و برگزاری حلقههای صالحین از دیگر برنامههای این اعتکاف بود که با هدف تعمیق باورهای دینی، تقویت روحیه همدلی و ارتقای بینش اخلاقی دانشآموزان برگزار شد.
همچنین نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حجتالاسلام حاج شیخ مصطفی باقری بنابی اقامه شد و پس از آن، دانشآموزان معتکف در مراسم افطار شرکت کردند. فضای صمیمی افطار، فرصتی برای تقویت ارتباطات اجتماعی و دوستیهای مبتنی بر ارزشهای دینی میان نوجوانان فراهم آورد.
در بخش فرهنگی این مراسم، مسابقات و نمایشهای دانشآموزی برگزار شد و جشن میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام با سخنرانی حجتالاسلام مهدویزاده و مدیحهسرایی کربلایی عماد خطیبی، شور و نشاط معنوی ویژهای به جمع معتکفین بخشید.
پخش کلیپی به مناسبت سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و نمایش کلیپ روزانه اعتکاف، از بخشهای پایانی این برنامه معنوی بود که با تأمل و توجه دانشآموزان همراه شد.
برگزاری اعتکاف دانشآموزی در شهرستان بناب، نمونهای موفق از پیوند معنویت، تربیت دینی و نشاط اجتماعی در میان نسل نوجوان است که نقش مهمی در پرورش هویت دینی و فرهنگی آنان ایفا میکند.
