امام جمعه گناوه: اعتکاف فرصتی برای رسیدن به آرامش حقیقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر یکشنبه پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در جمع نوجوانان معتکف خواهر در مسجد نبی (ص) گناوه با تبریک ایام معنوی اعتکاف، انسان را اشرف مخلوقات الهی معرفی کرد و گفت: وجه تمایز انسان با سایر موجودات، عقل، تفکر و تعقل است و هدف اصلی خلقت انسان، معرفت و بندگی خداوند متعال است که این مهم از مسیر عبادت و ارتباط قلبی با پروردگار حاصل می‌شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به شئون پنج‌گانه انسان اظهار کرد: انسان دارای شئون مادی، وهمی، خیالی، عقلی و الهی است که در این میان، شأن الهی مهم‌ترین بعد وجودی انسان به شمار می‌رود، بسیاری از اضطراب‌ها و ناآرامی‌های بشر امروز ناشی از غفلت از این بُعد الهی است و تنها ذکر خداوند و پیوند قلب با او می‌تواند آرامش حقیقی را به انسان بازگرداند.

رکنی حسینی اعتکاف را تمرینی برای فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی دانست و افزود: معتکف با انتخاب خلوتی مقدس در خانه خدا، از مشغله‌ها و کثرت‌های دنیا فاصله می‌گیرد و فرصتی می‌یابد تا دل خود را از آلودگی‌ها پاک کرده و آن را به جایگاه یاد خدا تبدیل کند، مهم آن است که آثار و برکات این ایام معنوی، پس از پایان اعتکاف نیز در زندگی انسان حفظ شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مراقبت از قلب انسان، تصریح کرد: قلب انسان عرش رحمانی است و نباید اجازه داد صفات ناپسند و رذائل اخلاقی در آن جای گیرد، اعتکاف فرصتی ارزشمند برای پالایش دل و تقویت صفات الهی در وجود انسان است.

در پایان این مراسم، امام جمعه گناوه با طرح پرسش‌هایی از مباحث مطرح‌شده، به نوجوانانی که پاسخ صحیح ارائه دادند، هدایایی اهدا کرد.

این برنامه با همراهی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در فضایی معنوی و صمیمی و با همکاری مسئولان مسجد و دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف برگزار شد و همچنین به تمامی کودکان و نوجوانان حاضر در این مراسم، به رسم یادبود، هدایایی تقدیم شد.