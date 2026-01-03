حمله به ونزوئلا، گام درخشان دیگری به سوی جایزه نوبل!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، نائب رئیس شورای امنیت روسیه به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور و همسرش واکنش نشان داد.

«دیمیتری مدودف» در این خصوص گفت: تنها تضمین‌کننده‌ی حفاظت مطمئن از کشور، زرادخانه هسته‌ای است. عملیات در کاراکاس ثابت کرد که هر کشور باید قوای مسلح خود را در سطح بالا تقویت و از تغییر نظم قانون اساسی توسط افراد ثروتمند و گستاخ جلوگیری کند.

مدودف در ادامه افزود: رویدادهای ونزوئلا مثال بارزی از ادعای «صلح‌آفرینی آمریکا» است. ما شاهد عملیات نظامی شدید در کشوری مستقل بودیم که هیچ تهدیدی برای آمریکا نداشت.

این مقام ارشد روس در سخنانی کنایه آمیز افزود: ترامپ باید همان میزان فعالیتی که در ونزوئلا نشان داد، جای دیگری می‌داشت؛ «حیوانات آموزش دیده اوکراینی» دیگر از کنترل خارج شده‌اند. آنها دیگر به صاحب سیرک گوش نمی‌دهند؛ بعید است که مثال ونزوئلا آنها را بیدار کند. خوب می شد اگر آمریکا به پایگاه‌های نظامی "باندروستان" (کنایه از اوکراین) حمله می‌کرد.

نائب رئیس شورای امنیت روسیه با طعنه به ترامپ و علاقه بیش از حد او برای دریافت جایزه صلح نوبل، اقدامات آمریکا در ونزوئلا را «گام درخشان دیگری به سوی جایزه نوبل» توصیف کرد.