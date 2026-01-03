صدیقی: ۶۳ اصله نهال به نام سردار دل‌ ها در آستانه اشرفیه غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌نقی صدیقی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این پویش اظهار کرد: به مناسبت میلاد امام علی (ع) و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ۶۳ اصله نهال از گونه‌های مختلف جنگلی به یاد و نام این شهید والامقام در نقاط مختلف شهرستان آستانه اشرفیه غرس شد.

وی افزود: این اقدام در راستای توسعه و تقویت فضای سبز، حفاظت از منابع طبیعی، گرامیداشت مقام پدر و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره رشادت‌ها و مجاهدت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد.

رئیس منابع طبیعی آستانه اشرفیه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست، خاطرنشان کرد: کاشت نهال و توسعه پوشش گیاهی، نقش مهمی در صیانت از طبیعت و انتقال فرهنگ مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی به نسل‌های آینده دارد و استمرار این پویش‌ها می‌تواند آثار ماندگاری برای شهرستان به همراه داشته باشد.