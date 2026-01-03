کاشت ۲۵۰۰ نهال در بوشهر در قالب پویش «به نیت حاج قاسم»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، پویش مردمی «به نیت حاج قاسم» با کاشت ۲ هزار و ۵۰۰ اصله نهال در سراسر استان بوشهر اجرا شد.

این برنامه هم‌زمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به گستره اجرای این طرح گفت: پویش درختکاری در مرکز استان و تمامی شهرستان‌ها از جمله بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتی، جم، دیر، دیلم، گناوه، کنگان و عسلویه اجرا و نقاط مشخصی برای کاشت نهال تعیین شد.

عبدالحسین گرشاسبی اضافه کرد: از اتوبان امام علی (ع) بوشهر و فلکه شهید حاج قاسم سلیمانی اهرم تا پارک‌ها، بوستان‌ها و سواحل خلیج فارس، مردم و خانواده‌ها در این حرکت مشارکت داشتند.

وی افزود: این پویش با شعار «درختی برای پدر، سرسبزی برای ایران» تلاش دارد پیوندی میان ارزش‌های دینی، مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد کند.

به گفته گرشاسبی، کاشت نهال، اقدامی ماندگار برای گرامیداشت یاد شهدا و سرمایه‌گذاری برای آینده زیست‌محیطی استان است و تداوم آن با مشارکت مردمی دنبال خواهد شد.