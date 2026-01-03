  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

دانش‌آموزان جاجرمی از حال و هوایشان در اعتکاف گفتند

بجنورد-در این ویدیو، حال هوای دانش‌آموزان جاجرمی در اعتکاف را مشاهده می‌کنید.

