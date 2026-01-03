https://mehrnews.com/x3b4dc ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷ کد خبر 6711294 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷ اعتکاف دانش آموزی در شهرستان بام و صفی آباد بجنورد- در این ویدیو ، اعتکاف دانش آموزی در شهرستان بام و صفی آباد را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد خبر 6711294 کپی شد مطالب مرتبط دختران جاجرمی در اعتکاف، روز پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند اعتکاف دانش آموزان جاجرمی در مساجد آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور گرهگشای آسمانی؛ روایت همسر یک شهید مدافع حرم از نشانههای ماندگار برچسبها بجنورد اعتکاف دانش آموزی اعتکاف 1404 معنویت
