  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

اعتکاف دانش آموزی در شهرستان بام و صفی آباد

اعتکاف دانش آموزی در شهرستان بام و صفی آباد

بجنورد- در این ویدیو ، اعتکاف دانش آموزی در شهرستان بام و صفی آباد را مشاهده می کنید.

دریافت 7 MB
کد خبر 6711294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها