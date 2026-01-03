  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

جان مادر باردار در روستای چومل شهرستان مهاباد نجات یافت

جان مادر باردار در روستای چومل شهرستان مهاباد نجات یافت

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات جان مادر باردار در روستای چومل شهرستان مهاباد خبر داد.

دریافت 13 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: گزارشی مبنی بر بدحالی و گرفتار شدن در برف و کولاک یک مادر باردار در روستای چومل شهرستان مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سه راهی دارلک جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: با وجود شرایط سخت جوی و صعب‌العبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به مسیر پس از حدود ۶ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، مادر باردار جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

کد خبر 6711354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها