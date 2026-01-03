جان مادر باردار در روستای چومل شهرستان مهاباد نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: گزارشی مبنی بر بدحالی و گرفتار شدن در برف و کولاک یک مادر باردار در روستای چومل شهرستان مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سه راهی دارلک جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به محل اعزام شدند.

محبوبی گفت: با وجود شرایط سخت جوی و صعب‌العبور بودن مسیر و عدم دسترسی اورژانس به مسیر پس از حدود ۶ ساعت تلاش مستمر نجاتگران، مادر باردار جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.