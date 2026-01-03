به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: گزارشی مبنی بر مصدومیت ۲ نفر در محور ارومیه به سرو در روستای مرزی سلطانی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه و تیم واکنش سریع استان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه این عملیات به بیش از ۲۲ ساعت به طول انجامید.