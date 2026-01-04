محبوبی: ۱۱ مادر باردار در آذربایجان غربی امدادرسانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در شرایطی که سلامت مادران و کودکان یکی از اصلیترین شاخصهای توسعه انسانی و از اولویتهای عرصه سلامت جهانی به شمار میرود، نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان طی روزهای اخیر، با ایثار و فداکاری، نقش مؤثری در صیانت از جان مادران باردار و کودکان بیمار در مناطق برفگیر ایفا کردند.
وی افزود: از ۶ دیماه ۱۴۰۴ تاکنون و همزمان با بارشهای سنگین برف، کولاک شدید و انسداد راههای ارتباطی در محورهای روستایی و کوهستانی استان، تیمهای عملیاتی هلالاحمر موفق شدند ۱۱ مادر باردار را که به دلیل شرایط جوی امکان دسترسی به مراکز درمانی را نداشتند، با انجام عملیاتهای دشوار امدادی، از روستاهای درگیر برف و کولاک به مراکز درمانی منتقل کنند.
محبوبی ادامه داد: در همین بازه زمانی، همچنین ۶ کودک بدحال و بیمار که نیاز فوری به خدمات درمانی داشتند، با تلاش شبانهروزی نجاتگران و در شرایط بسیار سخت جوی، از مناطق روستایی به مراکز درمانی امن انتقال داده شدند تا روند درمان آنها بدون وقفه ادا (مه یابد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت حمایت از مادران و کودکان تصریح کرد: حمایت از مادران باردار، تضمین سلامت نوزادان و صیانت از جان کودکان، نهتنها یک مأموریت امدادی، بلکه یک مسئولیت انسانی، اجتماعی و گامی اساسی در مسیر جوانی جمعیت و پایداری آینده کشور است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحرانهای اقلیمی، بارشهای سنگین و تغییرات آبوهوایی، دسترسی به خدمات درمانی را در برخی مناطق با چالش مواجه میکند، جمعیت هلالاحمر با تکیه بر توان تخصصی نیروهای خود، آمادگی کامل دارد تا حتی در سختترین شرایط، اجازه ندهد سلامت مادران و کودکان قربانی ب (حرانها شود.
محبوبی گفت: این عملیاتها جلوهای از تعهد هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به اصول بشردوستانه، سلامت جهانی و حمایت از آسیبپذیرترین اقشار جامعه است؛ تعهدی که در آذربایجانغربی، در دل برف و کولاک، بهروشنی به تصویر کشیده شد.
