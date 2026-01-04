محبوبی: دو تصادف در محور ارومیه به سلماس ۸ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر برخورد دنا با کامیون در محور ارومیه به سلماس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: حادثه دوم نیز بعد از ظهر امروز برخورد پراید با نیسان جونیور در همان محور اتفاق افتاد.

محبوبی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: این حوادث جمعاً ۸ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.