هشدار نارنجی دریایی و هشدار سطح زرد جوی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده اظهار کرد: بر اساس اخطاریه هواشناسی، از اوایل وقت دوشنبه ۱۵ دی ماه، سامانهای سبب وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی، احتمال گرد و خاک و مواج شدن دریا خواهد شد و این شرایط تا بعد از ظهر سهشنبه ۱۶ دی ادامه دارد.
وی تنگه هرمز، دریای عمان و شرق خلیج فارس را کانون اصلی این پدیده عنوان کرد و افزود: سرعت باد در این محدوده به حدود ۴۸ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج حداکثر به ۳.۵ متر خواهد رسید که عمدتاً در روز دوشنبه تشدید میشود.
به گفته حسنزاده، این شرایط جوی منجر به اختلال گسترده در تردد و فعالیتهای دریایی میشود.
وی هشدار داد: شناورهای سبک، قایقهای صیادی و قفسهای پرورش ماهی در معرض آسیب هستند و تورهای صیادی احتمال پارگی دارند. همچنین تردد شناورهای مسافربری و کشتیهای تجاری با اختلال مواجه خواهد شد.
این مقام مسئول به موازات هشدار دریا، از صدور هشدار سطح زرد برای نواحی خشکی استان خبر داد و گفت: از دوشنبه تا صبح چهارشنبه ۱۷ دی، شاهد افزایش سرعت باد شمال شرقی تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت همراه با گرد و خاک در نیمه شرقی، مرکزی و شمالی استان خواهیم بود که باعث کاهش کیفیت هوا میشود.
حسنزاده بر لزوم رعایت توصیهها در کلیه شهرها و جزایر از جمله بندرعباس، قشم، کیش، بندر خمیر، بندرلنگه، جاسک، سیریک، هرمز، لارک، هنگام، ابوموسی، سیری و تنب بزرگ و کوچک تأکید کرد.
وی بر لزوم اجتناب کامل از تردد شناورهای سبک و صیادی، توقف فعالیتهای تفریحی و شنا، جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز تأکید کرد.
خودداری از تردد غیرضروری در زمان گرد و غبار، استفاده از ماسک، محافظت از سازههای سبک، پوشش خانهها و محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیتهای عمرانی و سفرهای جادهای به سمت جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان از دیگر توصیههای مدیرکل بحران استانداری هرمزگان است.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با بیان اینکه این هشدارها باید جدی گرفته شود، از تمامی شهروندان، دریانوردان و دستگاههای اجرایی خواست با رعایت کامل این توصیهها، برای تمهیدات لازم برای کاهش پیامدهای این سامانه آبوهوایی بیاندیشند.
نظر شما