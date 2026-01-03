شکری: راه ۱۶روستا در آذربایجان غربی بازگشایی شد؛امداد رسانی ۲۱۰ خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری اینکت با بیان اینکه تمامی محورهای اصلی و فرعی استان باز و تردد در آنها برقرار است، افزود: با وجود برودت هوا و یخبندان، با تلاش راهداران کلیه محورهای مواصلاتی اصلی استان باز بوده و تردد در آن‌ها روان است.

وی اشاره به اینکه در حال حاضر در تمامی محورهای کوهستانی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است، خاطر نشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ،۲۸۸ نفر از راهداران استان با استفاده از ۱۷۸ دستگاه انواع ماشین آلات ومصرف ۱۱۹۰ تن شن و ماسه ۶۴۶ کیلومتر برف روبی در محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

شکری با اشاره به اینکه در این مدت زمان ۲۱۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر استان رها سازی شد، اظهار کرد: هم اکنون تردد در محور تکاب_ ایرانخواه، بوکان_ مهاباد، گردنه زمزیران و گردنه‌های برف گیر استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است و محور مایین بلاغ نیز با تلاش راهداران بازگشایی شد و تردد در آن بدون وقفه در جریان است.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان محور ۲۱۸ روستا رابطول ۹۴۶ کیلومتر برف روبی کردند و راه ۱۶ روستا مسدود شده بدلیل بارش برف را بازگشایی کردند.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهارکرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر کاهش دما و یخبندان و کولاک در محورهای مواصلاتی استان، راهداران آذربایجان غربی در حالت آماده باش قرار دارند و آماده خدمات رسانی به مردم هستند تا هیچ گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

شکری با تاکید بر اینکه مردم احتیاط را رعایت و از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند، خاطر نشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کنند و قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.