به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش‌ها درباره آسیب‌دیدگی پایه‌های پل سی‌میلی پس از سیلاب‌های اخیر، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور امروز با حضور در محور مسجدسلیمان – هفتکل از این سازه بازدید کرد.

در این بازدید پیمان جهانگیری فرماندار مسجدسلیمان، جباری نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، هفتکل در مجلس و جولانژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان حضور داشتند.

پل سی‌میلی یکی از شریان‌های مهم ارتباطی شرق خوزستان است و آسیب به آن می‌تواند تردد خودروهای سواری، باری و زندگی روزمره ساکنان منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس بررسی‌های اولیه، سیلاب‌های اخیر موجب فرسایش و آسیب بخشی از دستک‌های پل شده است. مسئولان در این بازدید بر ضرورت انجام تعمیرات فوری، تأمین ایمنی کامل مسیر و نظارت مستمر برای جلوگیری از وقوع خطر احتمالی تأکید کردند.

طبق اعلام مسئولان، پس از تکمیل ارزیابی کارشناسان، عملیات ترمیم و تقویت پل در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز می‌شود تا تردد در این محور حیاتی بدون اختلال ادامه یابد.