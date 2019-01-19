علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون سیلاب در شهر تشان، منطقه عشایر سرجوشر، تل کهنه، حاتم، کردستان، آبش تشان بهبهان به ۲۰ خانوار (۸۵ نفر) و در کنار معدن سیمان، نمره ۲۴ و پل سی میلی هفتکل نیز به ۱۰ خانوار (۴۶ نفر) آسیب وارد کرده است.

وی با اشاره به اسکان اضطراری ۲۴ نفر در حومه شهر نفتک، ریل ویل (بخش مرکزی) مسجدسلیمان افزود: ۱۰ خانوار (۵۰ نفر) از عشایر اطراف بخش‌های میداود و صیدون باغملک و همچنین ۲۸ خانوار (۱۴۵ نفر) در روستاهای محمود آباد، قاسم‌آباد، سرکولی، بنه امیر، ایران شهر و هارکله لالی از سیلاب آسیب دیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان خبر داد: بر اثر برف و کولاک شدید در منطقه تاراز در کیلومتر ۷۵ محور اندیکا - بازفت، دو خودرو با ۶ سرنشین گرفتار شده بودند که توسط عوامل امداد و نجات پایگاه امدادی تاراز نجات و اسکان اضطراری شدند.

خدادادی ادامه داد: این عملیات ها با حضور ۵۷ نیروی عملیاتی در قالب ۱۵ تیم به همراه ۱۳ خودروی نجات، پشتیبانی و آمبولانس انجام شده است.

وی در پایان گفت: از روز گذشته تاکنون سه دستگاه چادر امدادی، ۱۶۷ تخته پتو، ۵۸ تخته موکت، ۲۰ شعله والور، ۱۹۹ کیلو پلاستیک پوششی، ۴۷۰ قوطی کنسرو، ۸۲۶ کیلو اقلام زیستی از قبیل حبوبات، برنج، قند و شکر، چای، روغن و نمک، ۱۳ ست ظروف، ۴۰ گالن بیست لیتری آب، هشت شعله فانوس و پنج عدد کلمن در قالب اقلام امدادی توزیع شد.