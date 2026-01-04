https://mehrnews.com/x3b4mN ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۴ کد خبر 6711617 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۴ مراسم اعتکاف شهر توپ آغاج در مسجد صاحبالزمان بیجار- مراسم اعتکاف شهر توپ آغاج در مسجد صاحب الزمان با حضور ۱۴۰ معتکف در حال برگزاری است. دریافت 11 MB کد خبر 6711617 کپی شد مطالب مرتبط اعتکاف فرصتی برای خودسازی؛ استقبال دانش آموزان سمنانی چشمگیر است برگزاری جشنواره «روایت اعتکاف» در لرستان آیین معنوی اعتکاف در ۳۸ مسجد شهرستان دشتی برگزار شد برچسبها مسجد صاحب الزمان آیین اعتکاف توپ آغاج بیجار
