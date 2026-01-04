به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی، صبح یکشنبه با حضور در جمع معتکفان دانش آموز مسجد پنج تن آل‌عبا (ع) سمنان اعتکاف را فرصتی برای خودسازی دانست.

وی با بیان اینکه باید در نوجوانی و جوانی قدردان فرصت‌های استثنایی و معنوی مانند اعتکاف را دانست، افزود: «معرفت‌افزایی» را از مهمترین محورهای آئین معنوی اعتکاف و فرصتی برای تفکر و تدبر نامید.

امام جمعه سمنان از دانش آموزان معتکف سمنانی خواست تا قدردان این لحظات معنوی باشند و تاکید کرد: آموزش خضوع و خشوع به خصوص در محضر خداوند از برکات مهم آئین معنوی اعتکاف است.

مطیعی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی برای تفکر در بزرگی خداوند است، افزود: باید قدر دان نعمت اعتکاف به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی بود زیرا فرصتی برای خودسازی و معرفت نسبت به عظمت خداوند متعال است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه ضمن اشاره به استقبال گسترده دانش آموزان از اعتکاف بیان کرد: اختصاص مساجد همراه با برگزاری ویژه برنامه‌های معرفتی و تربیتی و آموزشی برای معتکفان دانش آموز از ابتکارات خوب برگزار کنندگان اعتکاف امسال است.

حجت الاسلام مطیعی بعد از ظهر دیروز هم با حضور در درجزین به دیدار معتکفان درجزینی رفته و با آنها گفتگو کرده بود.