آیین معنوی اعتکاف در ۳۸ مسجد شهرستان دشتی برگزار شد

حجت‌الاسلام سید علی طاهری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد با سعادت امیر المؤمنین حضرت علی (علیه السلام) و تشکر از همه دست اندرکاران این آئین در استان افزود: امسال شاهد استقبال بیشتر مردم از مراسم اعتکاف هستیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای فاصله گرفتن از تعلقات روزمره و تقویت پیوند قلبی با خداوند متعال است و امسال این آئین معنوی در چارچوب نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با رویکردی نو و متناسب با نیازهای نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود.

وی افزود: این آئین طبق یک برنامه مشخص به مدت سه روز در مساجد با حضور کارشناسان فرهنگی و مذهبی ادامه دارد.

این مسئول به استقبال خوب دانش آموزان از مراسم اعتکاف امسال اشاره کرد و یادآور شد: در این مراسم معنوی بیش از هزار و ۲۲۳ نفر دانش آموز حضور دارند.

طاهری نیا، از اجرای طرح قرآنی «سفیران آیه‌ها» در ایام اعتکاف خبر داد و گفت: در این طرح، خادمان قرآنی با محوریت نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» و پویش «حالت پرواز»، مسئولیت ترویج، حفظ و فهم آیات قرآن کریم و تقویت فضای معنوی اعتکاف را بر عهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: پویش «حالت پرواز» با الهام از مفهوم قراردادن تلفن همراه در حالت پرواز طراحی شده است؛ به این معنا که معتکفان با قطع سیگنال‌های مزاحم دنیوی، خود را برای دریافت پیام‌ها و سیگنال‌های الهی از طریق قرآن کریم آماده کنند.

شهرستان دشتی با ۸۶ هزار نفر جمعیت و ۱۹۸ مسجد در مرکز استان بوشهر قرار دارد.