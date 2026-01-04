منصوریان: همزیستی ادیان، سرمایه تاریخی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، گقارد منصوریان صبح یکشنبه در دویست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تبریک میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، روز پدر، میلاد حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام و آغاز سال نو میلادی، بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه شهر اصفهان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی اصفهان در همزیستی ادیان گفت: بیش از ۴۵۰ سال است که مسلمانان و مسیحیان در این شهر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اصفهان نمونه‌ای کم‌نظیر در دنیاست که در آن، کلیساها و مساجد در مجاورت هم فعال هستند و احترام به باورها و ارزش‌های دینی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده، جریان دارد.

نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی افزود: وجود ۱۲ کلیسا به‌همراه کلیسای مرکزی وانک و همچنین فعالیت مستمر شورای خلیفه‌گری، نشان‌دهنده عمق این تعامل تاریخی و فرهنگی و نمادی از همزیستی پایدار ادیان در اصفهان است.

منصوریان در بخش دیگری از سخنان خود، از شهردار اصفهان و مجموعه مدیریت شهری به‌ویژه شهردار منطقه پنج تقدیر کرد و گفت: مدیریت شهری اصفهان در اداره مناطق مختلف شهر و توجه به فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگون، عملکرد مطلوب و قابل دفاعی داشته و تلاش‌های صورت‌گرفته شایسته قدردانی است.

وی همچنین به اقدامات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در ماه‌های اخیر اصلاحات و تغییراتی در قوانین انتخابات شوراها و ساختارهای مرتبط انجام شده است. شورای اسلامی شهر اصفهان یکی از فعال‌ترین، منسجم‌ترین و پاکدست‌ترین شوراهای کشور محسوب می‌شود که این موضوع مایه افتخار است.

نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای شهر و روستا اظهار امیدواری کرد: این انتخابات با سلامت، شفافیت و مشارکت مطلوب برگزار شود و دغدغه‌ها و مسائل کاندیداها با دقت و مسئولیت‌پذیری در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

منصوریان در ادامه از مسئولان نظامی، امنیتی و سیاسی استان اصفهان برای فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت برگزاری مراسم‌های میلاد حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام و امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام قدردانی ویژه کرد و گفت: این مراسم‌ها در فضایی آرام و با سطح بالایی از امنیت برگزار شد که جای تشکر دارد.

وی با اشاره به پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی تصریح کرد: این دستاورد بزرگ علمی و فناوری، مایه افتخار ملت ایران و تجلی عینی شعار «ما می‌توانیم» است. امروز کشور در حوزه‌هایی همچون پهپاد و موشک به استقلال رسیده و بدون وابستگی و التماس به دیگر کشورها، گام‌های محکم و اثرگذاری برداشته است.