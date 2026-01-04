  1. استانها
فریاد مرگ بر آمریکای دختران معتکف در داراب فارس

داراب- دختران دانش آموز معتکف در شهر داراب در استان فارس، یکصدا فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

