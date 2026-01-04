https://mehrnews.com/x3b4nX ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۸ کد خبر 6711674 استانها فارس استانها فارس ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۸ فریاد مرگ بر آمریکای دختران معتکف در داراب فارس داراب- دختران دانش آموز معتکف در شهر داراب در استان فارس، یکصدا فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. دریافت 16 MB کد خبر 6711674 کپی شد مطالب مرتبط حضور آیت الله دستغیب در جمع معتکفین جوان شیراز فضایی آکنده از معنویت در اعتکاف مسجد جامع داراب ولدان: اعتکاف سه روز طلایی برای شکوفایی فطرت است تیموری: حفاظت از پارک ملی بهرامگور و قطرویه یک مأموریت ملی است برگزاری اعتکاف نوجوانان و جوانان در لارستان فارس حضور پرشور بانوان شهرستان پاسارگاد در آیین معنوی اعتکاف اعتکاف دختران حاج قاسم در بوانات فارس ۴ مرکز درمانی غیرمجاز در شیراز تعطیل شد اعتکاف چیست؟ فعالیتهای معنوی و فرهنگی مساجد شهرستان بیضا در ایام اعتکاف اعتکاف دختران دانش آموز در مسجد فاطمه زهرا (س) شیراز عطر معنویت در اعتکاف شهرستان خرامه درهای محل برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور به روی معتکفان باز شد ولدان: اعتکاف، فرصتی برای تحول معنوی در مسیر بندگی است برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف دانش آموزی اعتکاف 1404 داراب
نظر شما