به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ با شعار «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» در شهرستان تفت استان یزد اجرا میشود.
در این مرحله از سرشماری که به مدت ۲۰ روز و تا سوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت، شهر تفت به عنوان نمونه شهری و دهستان پیشکوه به عنوان نمونه روستایی با هدف سنجش میزان آمادگی زیرساختها، ارزیابی فرایندهای اجرایی، آزمون ابزارهای جمعآوری داده و ارتقای کیفیت اطلاعات ثبتی انتخاب شدهاند.
۹ مأمور آمارگیر آموزشدیده در این مرحله، عملیات جمعآوری اطلاعات را با مراجعه حضوری به خانوارها و تمامی اماکن و محدودههای تعیین شده انجام میدهند و حدود ۵۰ قلم اطلاعاتی مرتبط با ویژگیهای جمعیتی، مسکونی و مکانی به صورت الکترونیکی و با استفاده از تبلت گردآوری میشود.
مأموران آمارگیر دارای جلیقه و کارت شناسایی معتبر با آرم و هولوگرام مرکز آمار ایران بوده و همهروزه از ساعت ۷ تا ۱۹ برای انجام مأموریت خود به درب منازل مراجعه خواهند کرد و همکاری و همراهی شهروندان در ارائه اطلاعات صحیح، نقش تعیینکنندهای در موفقیت این طرح ملی و بهبود کیفیت آمارهای رسمی کشور دارد.
شهروندان استان یزد در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به پاسخگویی میتوانند با ستاد سرشماری استان به شماره ۰۳۵۳۱۱۱۹۶۱۲ تماس گرفته و راهنماییهای لازم را دریافت کنند.
